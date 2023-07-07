Пятница, 7 июля, 2023
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Десять детей попали в больницу после отдыха на пруду с алкоголем

7info

В городе Первоуральске Свердловской области в больницу доставлены 10 детей, распивавших спиртное на берегу Пильненского пруда, сообщает E1. По некоторым данным, детям 11-12 лет. 

По данным медиков, у семи юных пациентов в биологических жидкостях обнаружен этанол в различной концентрации.

— В Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом, дети осмотрены, — сообщили в региональном Минздраве.

Состояние юных пациентов удовлетворительное, при полной нормализации детей отпустят домой.

Сообщается, что алкоголь детям приобрёл кто-то из взрослых в торговой точке, которая находится рядом с прудом. Через некоторое время отдыхающие заметили, что подросткам стало плохо — «девочка лежала в кустах полуживая, двое пацанов пытались сбежать, дрались со взрослыми». После этого двое парней переплыли на другой берег, рядом находились взрослые в лодке, следившие, чтобы дети не утонули.

По словам очевидцев, детей грузили на носилки, чтобы отнести в скорую помощь.

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