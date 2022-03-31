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Четверг, 31 марта, 2022

Десантники Тульского соединения ВДВ получили государственные награды

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Десантники Тульского соединения ВДВ получили государственные награды

7info

С десантниками Тульского соединения ВДВ, принимающими участие в специальной военной операции на Украине, встретился губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. 

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Богомаз назвал встречу с военными большой честью, поблагодарив их за профессионализм, стойкость и мужество при выполнении долга.

Слова благодарности десантникам передал и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Также десантникам, отличившимся во время спецоперации, вручили государственные награды.

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