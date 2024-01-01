Десантники исполнили мечту школьника из Кременной, пригласив его в Рязань

Российские десантники исполнили мечту школьника из Кременной, пригласив его посетить десантное училище в Рязани, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

Поездку мальчику из прифронтовой зоны организовали командование и выпускники РВВДКУ.

Ярослав мечтает стать военным, в письме Деду Морозу он написал, что хотел бы побывать в десантном училище. Командование десантного училища помогло мечте исполниться.

Выпускник военного вуза подарил школьнику ноутбук, чтобы он подготовился к поступлению в училище.

Для вручения подарков Дед Мороз и Снегурочка прибыли на специальном бронеавтомобиле «Тигр».