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Вторник, 1 февраля, 2022

Держатели карты «Мир» смогут сэкономить 4 рубля на каждой поездке в Рязани

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Держатели карты «Мир» смогут сэкономить 4 рубля на каждой поездке в Рязани

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани
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1 февраля в мэрии Рязани состоялась пресс-конференция, посвящённая новой акции платёжной системы «Мир»: с сегодняшнего дня по 31 мая жители и гости города при оплате проезда национальной картой, привязанной к смартфону, получат скидку 4 рубля на каждую поездку. 

Отметим, что акция действует во всём общественном транспорте Рязани: автобусах, троллейбусах, маршрутках. 

Для получения скидки необходимо привязать карту «Мир» к любому платёжному сервису: Mir Pay, Apple Pay, Samsung Pay, SberPay. В момент оплаты с карты сразу списывается стоимость проезда за минусом 4 рублей.

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На брифинге речь также зашла о пересадочном тарифе в общественном транспорте Рязани. Сейчас он действует только в автобусах и троллейбусах МУП «УРТ», а воспользоваться им могут держатели карты «УмКА». 

Как отметил начальник управления транспорта Вениамин Синяков, в будущем, если возрастёт спрос, пересадочный тариф станет доступен и для держателей банковских карт.

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