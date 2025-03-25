На первый взгляд, безобидный след от когтей домашнего любимца может привести к развитию опасных инфекций, если рану не обработать должным образом.

Почему кошачьи царапины представляют угрозу для здоровья? Какие симптомы должны насторожить, чтобы предотвратить осложнения? Разберем все этапы обработки раны — от промывания и дезинфекции до наблюдения за заживлением и своевременного обращения к врачу. О том, как правильно действовать, «Доктору Питеру» рассказал врач-дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.

Как распознать владельца кошки?

Многих хозяев кошек можно узнать по характерным отметинам — свежим или заживающим царапинам на запястьях и других частях тела. Даже самые ласковые и спокойные питомцы во время игры могут оставить такие «пометки». В большинстве случаев укусы и царапины домашних животных безвредны, но иногда они могут привести к серьезным последствиям.

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Обычно поверхностные повреждения не представляют угрозы. Однако в некоторых случаях они могут вызвать фелиноз (болезнь кошачьих царапин) — инфекцию, вызванную бактерией Bartonella henselae. Этой бактерией заражены от 3 до 30% домашних кошек и почти 100% бездомных животных.

Во время укуса или царапины бактерии из слюны кошки могут проникнуть в кровь. Через несколько дней на месте повреждения образуется воспаленный участок, который затем превращается в небольшой пузырек. В течение нескольких дней или недель воспаляется ближайший к ране лимфатический узел, повышается температура, появляется общее недомогание.

Фелиноз: пройдет сам или потребует лечения?

В большинстве случаев фелиноз проходит самостоятельно. Однако при выраженном воспалении лимфоузлов, появлении гноя в центре раны или лихорадке следует обратиться к врачу.

В тяжелых случаях может понадобиться курс антибиотиков.

«В редких ситуациях фелиноз вызывает отек и покраснение век, снижение зрения, неврологические симптомы — спазмы, боли в мышцах, радикулит», — предупреждает врач.

Глубокие проколы от кошачьих когтей представляют особую опасность, так как инфекция может проникнуть в мягкие ткани, вызывая сильное воспаление. Рана начинает болеть, нагнаиваться, вокруг нее развивается отек и покраснение. Иногда воспаление сопровождается повышенной температурой.

Чтобы избежать осложнений, необходимо сразу после укуса или царапины:

✔ Промыть рану водой с мылом.

✔ Обработать антисептиком (перекисью водорода или хлоргексидином).

✔ Продезинфицировать кожу вокруг раны йодом или зеленкой.

✔ При необходимости наложить стерильную повязку.

«При первых признаках воспаления следует обратиться к хирургу или травматологу, чтобы предотвратить развитие осложнений», — советует эксперт.

Если вас поцарапал домашний питомец, который регулярно получает необходимый уход и прививки, обычно достаточно антисептической обработки.

Что делать, если вас поцарапала или укусила бездомная кошка?

Если вас травмировало бродячее животное, важно быстро принять меры, чтобы минимизировать риск инфекции.

Пошаговая инструкция

1️⃣ Оцените рану

— Осмотрите поврежденный участок. Если рана глубокая или сильно кровоточит, лучше сразу обратиться к врачу.

2️⃣ Промойте рану

— Подержите ее под проточной водой 10–15 минут, чтобы удалить загрязнения и возможные бактерии.

3️⃣ Обработайте антисептиком

— Используйте перекись водорода, хлоргексидин или другой антисептик.

4️⃣ Наложите стерильную повязку

— Если рана небольшая, защитите ее от внешних загрязнений марлевой повязкой.

5️⃣ Следите за состоянием раны

— В течение следующих дней наблюдайте за местом повреждения. При появлении признаков воспаления (покраснение, отек, гной) срочно обратитесь к врачу.

6️⃣ Проверьте вакцинацию

— Если у вас нет актуальной прививки от столбняка или вы не уверены в состоянии здоровья кошки, обратитесь к врачу. При необходимости он назначит вакцинацию от бешенства. Это особенно важно, если животное вело себя агрессивно или странно.

7️⃣ Не откладывайте визит к врачу

— Если рана глубокая, долго не заживает или вызывает беспокойство, не затягивайте с медицинской помощью.