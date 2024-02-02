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Деревню под Рязанью вызволили из «снежного плена» после жалобы в Народный фронт

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Жалоба в Народный фронт позволила жителям деревни Тайчины Рыбновского района добиться, чтобы их вызволили из снежного плена. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

На стрим Народного фронта 26 января обратилась местная жительница. Она сообщила, что половина жителей деревни неделями отрезаны от внешнего мира. Подъезд к их улице завален снегом. Всё дело в том, что деревня Тайчины состоит из двух частей, которые разделены оврагом с плотиной. Дорогу чистят обычно только до этой плотины. На зиму в деревне остаются только полтора десятка пенсионеров – работающие жители не смогли бы оттуда выбираться на работу.

– Я обратилась к главе сельского поселения, а он сказал, что помочь должен район, так как его техника там не пройдёт. В районной же администрации сказали, что это ответственность поселения, — рассказала женщина.

Как итог — после обращения Народного фронта лично к главе поселения Григорию Колотилину снег на дороге к улице Гора 31 января всё-таки почистили. Родственники могу проехать к местным жителям. Правда, теперь некоторые авто застревают на плотине, хотя она номинально ремонтировалась в 2023 году.

Вопрос состояния дороги взят на контроль Народным фронтом.

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