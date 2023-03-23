Депутаты заслушали отчёты о деятельности управлений администрации Рязани

На заседании Рязанской городской Думы депутаты обсудили отчеты о деятельности структурных подразделений администрации Рязани: управления капитального строительства, управления благоустройства, управления культуры, управления экономики и цифрового развития, управления образования и молодежной политики, финансово-казначейского управления. Работа признана удовлетворительной, сообщила пресс-служба гордумы.

Также на заседании Рязанской городской Думы депутаты одобрили решение о внесении изменений в План развития сети муниципальных унитарных предприятий города Рязани на 2021–2024 годы и в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования.

Внесены корректировки в решение РГД от 22.12.2022 № 321-III «О передаче в аренду нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Рязань, ул. Белякова, д. 5, пом. Н2, Рязанской региональной общественной организации «Детско-юношеский Центр культурно-патриотического воспитания имени Героя Советского Союза Александра Васильевича Белякова». Изменения вносятся с целью приведения документов в соответствие с ФЗ РФ.

Депутаты одобрили передачу в безвозмездное пользование части нежилого помещения, расположенного по адресу Касимовское шоссе, д. 42, Центру занятости населения Рязанской области

На заседании Думы принято решение о передаче недвижимого имущества, расположенного в районе площади Соборной, из собственности муниципального образования в государственную собственность Рязанской области.