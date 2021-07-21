24.2 C
Рязань
Среда, 21 июля, 2021
На главнуюНовости Рязани
Новости РязаниОбщество

Депутаты Рязанской гордумы обсудили судьбу школы №6

7info
Депутаты Рязанской гордумы обсудили судьбу школы №6
- Advertisement -

На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты обсудили вопрос о передаче здания школы №6 Рязанской епархии. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Напомним, с 1936 года школа находится в здании XIX века, бывшем общежитии Духовной семинарии. После решения Арбитражного суда Рязанской области администрация Рязани подала апелляционную жалобу.

В качестве альтернативы для размещения семинарии епархии предложены другие муниципальные помещения. Решение еще не принято, отмечает пресс-служба РГД.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,525ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]