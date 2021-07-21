Депутаты Рязанской гордумы обсудили судьбу школы №6

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На заседании комитета по социальным вопросам Рязанской городской Думы депутаты обсудили вопрос о передаче здания школы №6 Рязанской епархии. Об этом сообщила пресс-служба РГД.

Напомним, с 1936 года школа находится в здании XIX века, бывшем общежитии Духовной семинарии. После решения Арбитражного суда Рязанской области администрация Рязани подала апелляционную жалобу.

В качестве альтернативы для размещения семинарии епархии предложены другие муниципальные помещения. Решение еще не принято, отмечает пресс-служба РГД.