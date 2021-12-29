Депутаты Рязгордумы встретились c губернатором Николаем Любимовым

На встрече в правительстве Рязанской области депутаты областной и городской Думы обсудили с губернатором региона Николаем Любимовым вопросы реализации Народной программы, сформированной на основе пожеланий граждан. Об этом сообщил пресс-служба РГД.

Николай Любимов дал высокую оценку проведенной работе по сбору предложений и обращений от жителей региона, которые стали основой Народной программы, способствуя укреплению взаимодействия общества и власти.

Губернатор подчеркнул, что люди хотят от всех ветвей власти ответственности, профессионализма, разумного подхода к каждому делу, будь то строительство и ремонт дорог, социальных объектов, работа ЖКХ, ремонт домов, экология или благоустройство.

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В ходе общения с депутатами Николай Любимов обратил особое внимание на организацию многоуровневого контроля реализации социально значимых проектов. Схема закрепления конкретных объектов за конкретными депутатами доказала свою эффективность.

По словам губернатора, серьезным шагом стало включение общественников-активистов в многоуровневую систему контроля, что позволяет с большей оперативностью добиться качественной и своевременной реализации проектов.

В ходе встречи обсуждались итоги работы, проведенной в текущем году, и планы на будущее. Речь, в частности, шла о строительстве детских садов и школ, ремонте дорог, приведении в порядок дворовых территорий, на что по поручению Губернатора из областного бюджета было дополнительно направлено 100 млн. рублей. Николай Любимов отметил, что работа по этим направлениям будет продолжена.