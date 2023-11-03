Депутаты Рязгордумы проверили ход ремонта нового корпуса школы №1

Первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, заместитель главы муниципального образования Анна Иванова, председатель комитета по социальным вопросам гордумы Роман Калинин посетили школу №1. Там проводится капитальный ремонт нового корпуса.

Сейчас в здании идут штукатурные и покрасочные работы, монтаж подвесных потолков, в ближайшее время рабочие приступят к установке системы отопления. Уже завершены ремонт кровли, основная часть работ в спортивном зале и обустроены раздевалки.

Анна Иванова отметила, что дополнительные классы, которые появятся у школы в ближайшее время, позволят уменьшить нагрузку на основное здание и сделать учебу детей более комфортной.

Безусловно, главное при проведении ремонта – качество работ. Но важно еще и сохранить исторический дух здания, чтобы история Мариинской гимназии не была забыта. Сделаем для этого все возможное, — передает слова Романа Калинина пресс-служба Рязгордумы.