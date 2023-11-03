Депутаты Рязгордумы проверили ход ремонта нового корпуса школы №1

Первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, заместитель главы муниципального образования Анна Иванова, председатель комитета по социальным вопросам гордумы Роман Калинин посетили школу №1. Там проводится капитальный ремонт нового корпуса.
Сейчас в здании идут штукатурные и покрасочные работы, монтаж подвесных потолков, в ближайшее время рабочие приступят к установке системы отопления. Уже завершены ремонт кровли, основная часть работ в спортивном зале и обустроены раздевалки.
Анна Иванова отметила, что дополнительные классы, которые появятся у школы в ближайшее время, позволят уменьшить нагрузку на основное здание и сделать учебу детей более комфортной.