Пятница, 3 ноября, 2023
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Депутаты Рязгордумы проверили ход ремонта нового корпуса школы №1

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Фото: Рязгордума

Первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев, заместитель главы муниципального образования Анна Иванова, председатель комитета по социальным вопросам гордумы Роман Калинин посетили школу №1. Там проводится капитальный ремонт нового корпуса.

Сейчас в здании идут штукатурные и покрасочные работы, монтаж подвесных потолков, в ближайшее время рабочие приступят к установке системы отопления. Уже завершены ремонт кровли, основная часть работ в спортивном зале и обустроены раздевалки.

Анна Иванова отметила, что дополнительные классы, которые появятся у школы в ближайшее время, позволят уменьшить нагрузку на основное здание и сделать учебу детей более комфортной.

Безусловно, главное при проведении ремонта – качество работ. Но важно еще и сохранить исторический дух здания, чтобы история Мариинской гимназии не была забыта. Сделаем для этого все возможное,

— передает слова Романа Калинина пресс-служба Рязгордумы.

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