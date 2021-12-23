Депутаты Рязанской облдумы выдвинули предложения по повышению качества жизни старшего поколения

По итогам проведения в Рязанской областной Думе «правительственного часа» по вопросам создания условий для повышения качества жизни граждан старшего поколения комитет по социальным вопросам подготовил проект постановления, содержащий ряд рекомендаций и предложений. Парламентарии поддержали его на заседании 22 декабря.

«Правительственный час» проходил в региональном парламенте 27 октября. Тогда информацию на тему организации санаторно-курортного и социального обслуживания пожилых, продления активного долголетия и перехода к предоставлению мер социальной поддержки в формате «Социальное казначейство» представили министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Валерий Емец, а также руководители профильных ведомств и организаций.

Прослушав доклады спикеров, депутаты Рязанской областной Думы выдвинули ряд предложений, которые комитет по социальным вопросам учёл в проекте. Документ содержит ряд рекомендаций. Подробнее о них в рамках заседания Думы рассказал председатель комитета, депутат Сергей Пупков.

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Так, среди рекомендаций – обеспечение контроля за деятельностью организаций, предоставляющих социальные услуги, увеличение количества закупаемых санаторно-курортных путёвок, совершенствование процедур гозакупок, позволяющих создать условия для индивидуального подхода к нуждам инвалидов по обеспечению протезами и протезно-ортопедическими изделиями.