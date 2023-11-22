Депутаты Рязанской областной Думы в среду на заседании, 22 ноября, одобрили два законопроекта, которые предусматриваю меры социальной поддержки населения, а именно предоставление разным категориям граждан ряда социальных выплат.

Во-первых, согласно решению парламентариев, на 2024 год (до 1 января 2025 года) продлена единовременная выплата при рождении ребёнка на территории Рязанской области. Её размер — 20 тысяч рублей. Повышенный размер выплаты, 50 тысяч рублей, предусмотрен при рождении первого ребёнка у женщин, чей возраст не превышает 25 лет. Данная выплата нацелена на улучшение демографической ситуации и на повышение рождаемости. Высокую востребованность у жителей Рязанской области льгота показала в 2023 году: её получили 3813 семей, в общей сложности им выплачено 97,6 миллионов.

Во-вторых, на заседании регионального парламента одобрен законопроект о предоставлении единовременных выплат работникам, переехавшим в Рязанскую область из других регионов России и заключившим договор с организациями, ведущими инвестиционную деятельность, а также входящими в оборонно-промышленный комплекс. Законопроектом предусматриваются следующие выплаты:

250 тысяч рублей на уплату первоначального взноса или его части при приобретении жилья с использованием ипотечного кредитования. Выплата предоставляется единовременно;

75 тысяч рублей на приобретение имущества. Выплата также предоставляется единовременно.

Закон о единовременных выплатах работникам вступает в силу с 1 января 2024 года.