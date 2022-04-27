Депутаты Рязанской облдумы обсудили результаты независимой оценки работы учреждений культуры, здравоохранения, образования и социального обслуживания в 2021 году

В среду, 27 апреля, на заседании Рязанской областной Думы депутаты рассмотрели отчёт главы региона о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2021 год. Доклад представил и. о. заместителя председателя правительства Рязанской области Валерий Емец.

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Общественный совет, по его словам, провёл независимую оценку качества оказания услуг в 28 учреждениях здравоохранения. Оценка проводилась по стобалльной системе. Наилучшие результаты показали Городской клинический роддом №2 (82 балла), Областной клинический кардиологический диспансер (81 бал), Городской клинический роддом №1 (81 балл). Остальные медучреждения набрали от 73 до 80 баллов, что соответствует оценке «хорошо». Среди выявленных недостатков Валерий Емец назвал представленную не в полном объёме информацию на официальных сайтах медучреждений, отсутствие навигации в помещениях и нормативных документов на стендах.

В сфере образования оценку качества оказания услуг прошли 305 организаций. Детский сад №13 набрал 98,74 балла, детский сад №3 – 98,14 балла, детский сад 125 – 97,60 баллов. Остальные учреждения набрали от 74 и выше баллов, что также соответствует оценке «хорошо». В ходе проведения оценки выявлены недостаточные условия для организации обучения людей с ОВЗ и инвалидов, несвоевременное обновление информации на сайтах.

Похожие недочёты выявлены и в учреждениях культуры. Валерий Емец указал, что оценку качества провели в 81 организации. Наилучшие результаты показали МКЦ города Рязани, Михайловский и Ермишинский дома культуры. Независимая оценка качества в учреждениях социальной сферы в 2021 году не проводилась – они прошли её в 2019 и 2020 годах.

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После отчёта парламентарии задали интересующие их вопросы. Григорий Парсентьев поинтересовался, как правительство Рязанской области организовало работу по рассмотрению и исполнению рекомендаций Областной думы по результатам аналогичных отчётов за 2019 и 2020 годы. Валерий Емец отметил, что были разработаны планы по устранению выявленных недочётов. Кроме того, профильные министерства регулярно проводили мониторинг исполнения этих планов. Как результат решён ряд проблем. Например, 19 организаций социальной сферы адаптированы под потребности маломобильных граждан, аналогичная работа проведена в учреждениях культуры.

Депутат Наталья Рубина спросила, ведётся ли контроль за работой организаций, которые проводят оценку качества оказания услуг, и расходованием ими средств. Валерий Емец пояснил, операторы для проведения оценки определяются в ходе конкурса. Это организации, которые владеют необходимыми методиками и инструментами для работы. Контроль за расходованием средств предусмотрен законодательными актами.

Отчёт о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания за 2021 год депутаты приняли к сведению.