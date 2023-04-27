Депутаты Рязанской облдумы доставили гуманитарный груз в зону СВО

Депутаты Рязанской областной Думы Сергей Лукьянов, Михаил Хлопов, Сергей Гришков и Дмитрий Боронтов в составе группы волонтеров доставили гуманитарный груз в зону СВО. Очередную партию собрали представители регионального парламента, члены областной торгово-промышленной палаты, предприниматели.

Необходимые медикаменты и продукты направили в Луганский госпиталь. Бойцам передали автомобили, коптеры, средства связи, прицелы ночного видения, тепловизоры, генераторы, бензопилы, лекарства, а также письма со словами поддержки.

Рязанская область одной из первых пришла на помощь жителям новых территорий. Первая партия гуманитарного груза была отправлена еще в феврале 2022 года.

В больницах и гуманитарных центрах Донбасса продолжают работать рязанские медики, сообщила пресс-служба облдумы.

Напомним, депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов в зоне спецоперации проходил службу в составе добровольческого отряда. Он демобилизовался 1 февраля и после этого продолжил работу в составе депутатского корпуса. Депутат Елена Синица входила в состав волонтёрского отряда, который несколько недель оказывал помощь медикам и персоналу луганской больницы.

Также депутаты областной Думы поддержали инициативу рязанских кузнецов, изготавливающих печи для бойцов СВО. Мастера делают обогреватели для блиндажей и окопов и отправляют на передовую с гуманитарным грузом. Кузнецам помогают жители областного центра, волонтеры, предприятия региона.