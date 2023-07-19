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Депутаты Рязанской областной Думы проконтролировали ход работ по расчистке русла реки Солотча

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Во вторник, 18 июля, члены комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Татьяна Баринова и Григорий Парсентьев в рамках многоуровневого депутатского контроля приняли участие в обследовании хода работ по расчистке русла реки Солотча. В выездном мероприятии также участвовали первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов, представители подрядной организации, региональной Общественной палаты, Мещерского научно-технического центра.

Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Общая стоимость запланированных мероприятий – более 125 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета. Согласно проекту до 25 ноября текущего года будет расчищено более 3 км русла реки от санатория «Старица» до моста у музея И.П. Пожалостина. Этот участок входит в состав государственного природного заказника регионального значения «Солотчинский парк». Здесь расположены детские лагеря отдыха, санатории, рекреационная зона.

Депутаты Рязанской областной Думы проконтролировали ход работ по расчистке русла реки Солотча
Депутаты Рязанской областной Думы проконтролировали ход работ по расчистке русла реки Солотча

Первый заместитель министра природопользования Рязанской области Александр Акимов сообщил, что в 2021-2022 годах для выполнения поставленных задач были заключены государственные контракты с двумя подрядными организациями, но ни одна из них не смогла расчистить русло реки из-за отсутствия специализированной техники и опыта работы в данной сфере. Контракты были расторгнуты, сроки исполнения перенесены на 2023 год.

Сегодня на объекте работает третий подрядчик. Это рязанская компания с большим опытом в расчистке русел рек. На данном этапе проведены необходимые геодезические работы, произведен промер глубин, построены временные подъездные дороги и спуски к руслу реки, изъято 90 тысяч кубометров донных отложений, что составляет более 65% от запланированного объема.

– Подрядчик выполняет работы качественно. Уже многое из запланированного в рамках проекта сделано, – подчеркнула заместитель председателя комитета по экологии и природопользованию Рязанской областной Думы Татьяна Баринова. – Особенно радует, что работы ведутся с опережением графика. Подрядчик заверил нас, что сдаст объект в октябре текущего года. Это на месяц раньше установленного срока.

Представители регионального парламента отметили, что данный проект важен для Рязани. На заседании профильного комитета в рамках осенней сессии депутаты планируют обсудить возможность дальнейшей расчистки русла реки ниже по течению. Многоуровневый депутатский контроль за выполнением проекта будет продолжен.

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