Среда, 17 мая, 2023
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Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки

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Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон, предусматривающий дополнительны меры социальной поддержки граждан. Соответствующее решение было принято на заседании регионального парламента в среду, 17 мая.

Часть поправок, внесенных в законодательство, касается участников специальной военной операции и членов их семей. Им предоставлено право на совместное пребывание в многопрофильном социально-реабилитационном центре «Сосновый бор» не только после завершения участия в СВО, но и во время отпуска, а также бесплатный проезд в 2023 и 24 годах детей к месту отдыха и оздоровления за пределами региона. Предусматривается и оказание социально-психологических услуг в полустационарной форме в период службы и в течение трех последующих лет.

Депутаты Рязанской областной Думы приняли закон о дополнительных мерах социальной поддержки

Был расширен перечень категорий граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно. Теперь рязанцы, утратившие единственное жилье в результате чрезвычайной ситуации, и женщины, подвергшиеся насилию в семье, смогут проживать в комплексном центре социального обслуживания населения «Семья».

Кроме того, принятый закон упрощает процедуру получения субсидии на догазификацию жилых помещений. Устранено требование о регистрации граждан по месту жительства в газифицируемом доме. Достаточным станет наличие права собственности или иного законного права на жилье.

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