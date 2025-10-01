Депутаты Рязанской областной Думы приняли решение о выделении дополнительных средств на социально значимые направления

Депутаты регионального парламента поддержали внесение изменений в областной бюджет на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Решение принято на заседании, состоявшемся в среду, 1 октября.

Доходная и расходная части главного финансового документа были увеличены за счет дополнительно поступающих в текущем году федеральных средств в размере 1,7 млрд рублей. Деньги будут направлены на оказание специализированной медицинской помощи военнослужащим СВО, строительство школы в районе ЖК «Олимпийский» и детского сада в ЖК «Метропарк» в Рязани, создание и обустройство выставочных пространств, оказание социальной помощи отдельным категориям граждан, поддержку здравоохранения, агропромышленного комплекса и другие статьи.

Средства, высвобождающиеся в связи со сложившейся экономией, а также полученные за счет собственных дополнительных налоговых и неналоговых доходов, распределили по социально значимым направлениям. В частности, на выплаты участникам специальной военной операции и их семьям выделено 615 млн рублей. На 334 млн рублей увеличены расходы на проведение работ по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий.

Ассигнования программы «Развитие здравоохранения» выросли на 801 млн рублей. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отметил, что 450 млн из них направят на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами.

– За год по мере исполнения бюджета мы третий раз выделяем дополнительную сумму на эти цели – в общей сложности 2, 3 млрд рублей. Совместно с прокуратурой мы держим данный вопрос на контроле. Сейчас идет формирование областного бюджета на следующий трехлетний период, и я предлагаю отдельно обсудить тему финансирования льготного лекарственного обеспечения. Вместе с министерством здравоохранения посмотреть потребности, какая сумма закладывается. Все льготные категории граждан должны быть обеспечены необходимыми препаратами. Это наша принципиальная позиция, – заявил спикер регионального парламента.