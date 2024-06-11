Вторник, 11 июня, 2024

Депутаты Рязанской областной Думы поддержали изменения в налоговый кодекс РФ

Автор: 7info7

Опубликовано

Во вторник, 11 июня, депутаты Рязанской областной Думы поддержали проект федерального закона о внесении изменений в налоговый кодекс Российской Федерации. Изменения направлены на реализацию послания президента РФ Владимира Путина и подразумевают совершенствование налоговой системы нашей страны.

Во-первых, проектом закона подразумевается введение дифференцированных ставок по НДФЛ в зависимости от уровня дохода. Изменения в этом направлении коснутся около 3% жителей страны, чей годовой доход превышает 2,4 млн рублей. Увеличенная ставка будет применяться на доходы свыше этой суммы. Для остальных налог НДФЛ останется прежним. При этом на участников специальной военной операции дифференцированные ставки НДФЛ применяться не будут.

Во-вторых, родители с невысокими доходами, у которых двое или более детей, смогут получить налоговый вычет в размере 7%. Фактически ставка НДФЛ для них составит 6%

-Изменения в этой сфере назрели давно. Они необходимы для дальнейшего развития нашей страны. Средства после повышения налогов пойдут на реализацию новых национальных проектов, объявленных главой государства: «Молодёжь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», — обратил внимание председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин.

Он также отметил, что благодаря реформе налогового законодательства увеличится объём вложений государства в строительство дорог и жилья, а также в развитие отечественных IT-решений, фармацевтики, промышленности.

-Всё это будет служить росту отечественной экономики и укреплению нашего технологического суверенитета, — отметил глава регионального парламента. – А ещё это повлияет на более активное развитие региона. Из федерального центра налоги вернутся в субъекты в виде трансфертов на приоритетные направления.

Безусловно, одной из таких сфер является социальная. Дополнительные средства будут направлять на ремонт больниц, детских садов и школ, поддержку материнства и детства, лекарственное обеспечение граждан.

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