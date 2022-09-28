Депутаты Рязанской областной Думы одобрили законопроект о бесплатном предоставлении земельных участков сельским врачам и учителям

На заседании областной Думы в среду, 28 сентября, депутаты внесли поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рязанской области», предусматривающие законодательное закрепление понятия «семейное предприятие».

На долю МСП приходится почти 29% валового регионального продукта, в этой сфере занято более трети экономически активного населения. Принятый Закон позволяет создать условия для развития и популяризации семейного предпринимательства как важного социально-экономического ресурса региона. Рязанская область стала вторым субъектом в Российской Федерации, где понятию «семейный бизнес» придается юридический статус.

– Важно законодательно закрепить статус семейных предприятий. Это позволит улучшить экономическое состояние таких компаний, создать благоприятную среду для комфортного ведения бизнеса, более эффективно использовать инструменты государственной поддержки, – сказал председатель регионального парламента Аркадий Фомин.

Ранее в стенах областной Думы этот вопрос обсуждался в рамках выездного заседания Всероссийского семейного совета. В ходе встречи вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова отметила, что трудовые династии создают рабочие места, производят качественную продукцию, оказывают разнообразные услуги и формируют имидж регионов.