Депутаты Рязанской областной Думы досрочно открыли осеннюю сессию и поддержали инициативу врио губернатора о внесении изменения в областной бюджет

В среду, 17 августа, состоялось досрочное открытие осенней сессии областной Думы. Главный вопрос – внесение изменения в областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

В начале заседания председатель регионального парламента Аркадий Фомин поблагодарил коллег-депутатов, прервавших запланированные отпуска и работу в округах.

– Врио губернатора Павлом Викторовичем Малковым и депутатом Государственной Думы от Рязанской области Андреем Михайловичем Макаровым была проведена большая работа, чтобы регион получил дополнительное финансирование из федерального бюджета, позволяющее приобрести новый пассажирский транспорт и коммунальную технику. Понимая важность данного вопроса для всех рязанцев, мною принято решение о досрочном созыве осенней сессии, не дожидаясь планового открытия в сентябре, – подчеркнул Аркадий Фомин.

Выступая перед депутатами, министр финансов Марина Наумова пояснила, что внесение изменения в областной связано с поступлением финансовой помощи в виде дотации на 500 млн. рублей. Важно, что регион самостоятельно может определять направления расходования этих средств, обеспечив решение первоочередных проблем.

– В представленном проекте закона предусмотрено внесение изменения в Приложение 5 к Закону Рязанской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». Данным приложением утвержден перечень предоставляемых муниципальным образованиям субсидий из областного бюджета, куда предлагается добавить субсидию на приобретение транспортных средств городского наземного электрического транспорта, – отметила министр.

Депутаты единогласно поддержали инициативу врио губернатора П.В. Малкова.