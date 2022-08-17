Депутаты Рязанской областной Думы досрочно открыли осеннюю сессию и поддержали инициативу врио губернатора о внесении изменения в областной бюджет
В среду, 17 августа, состоялось досрочное открытие осенней сессии областной Думы. Главный вопрос – внесение изменения в областной бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
В начале заседания председатель регионального парламента Аркадий Фомин поблагодарил коллег-депутатов, прервавших запланированные отпуска и работу в округах.
Выступая перед депутатами, министр финансов Марина Наумова пояснила, что внесение изменения в областной связано с поступлением финансовой помощи в виде дотации на 500 млн. рублей. Важно, что регион самостоятельно может определять направления расходования этих средств, обеспечив решение первоочередных проблем.
Депутаты единогласно поддержали инициативу врио губернатора П.В. Малкова.