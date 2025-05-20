Депутаты Рязанской городской Думы провели прием граждан

Депутаты Рязанской городской Думы Максим Мустафин и Евгений Мясин провели прием граждан, на котором обсуждались вопросы жилищно-коммунального хозяйства, работы управляющих компаний и благоустройства.

По каждому обращению граждан будут подготовлены и направлены соответствующие запросы в профильные организации. Это позволит оперативно отреагировать на озвученные проблемы и принять необходимые меры для их решения.