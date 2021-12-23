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Четверг, 23 декабря, 2021
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Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»

7info7

Акция проводится в преддверии Нового года. В крупнейших торговых центрах Рязани установлены елки, которые украшены письмами с пожеланиями детей из школ-интернатов региона. Желания воспитанников исполнили депутаты Рязанской городской Думы.  

— Этим детям нужна наша забота и внимание. Делать подарки воспитанникам школ- интернатов стало для депутатов городской Думы хорошей традицией. Новый год – это волшебное время, когда сбываются все мечты. Мы рады примерить на себя роль добрых волшебников и помочь детям стать чуточку счастливее, — отметила глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

Среди подарков, приобретенных депутатами,  в основном игрушки, а также гаджеты и спортивный инвентарь. Все подарки именные. Пакеты и коробки были переданы волонтерам, которые в ближайшее время доставят их маленьким адресатам. 

Основная цель акции — сбор новогодних подарков и привлечение внимания людей к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»
  • Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»

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