Депутаты Рязанской городской Думы присоединились к акции «Подари детям праздник»

Акция проводится в преддверии Нового года. В крупнейших торговых центрах Рязани установлены елки, которые украшены письмами с пожеланиями детей из школ-интернатов региона. Желания воспитанников исполнили депутаты Рязанской городской Думы.
Среди подарков, приобретенных депутатами, в основном игрушки, а также гаджеты и спортивный инвентарь. Все подарки именные. Пакеты и коробки были переданы волонтерам, которые в ближайшее время доставят их маленьким адресатам.
Основная цель акции — сбор новогодних подарков и привлечение внимания людей к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также оказавшимся в трудной жизненной ситуации.