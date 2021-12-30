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Четверг, 30 декабря, 2021
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Депутаты Рязанской городской Думы приняли участие в волонтерской акции

7info

В рамках акции «Дорогою добра» в Рязани 30 семей получили гуманитарную помощь. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской гордумы. 

Рязанскими активистами-добровольцами проекта были сформированы и развезены тридцать наборов с продуктами, бытовой химией и товарами первой необходимости. Помощь получили многодетные и малообеспеченные семьи и семьи с детьми с ОВЗ.

Во время вручения подарков активисты поздравляли всех с наступающим Новым годом, а также рассказывали об акции.

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В качестве добровольцев выступили депутаты Рязанской городской Думы Эвелина Волкова, Дмитрий Иваничкин и Денис Милюков.

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