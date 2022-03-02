Депутаты Рязанской городской Думы передали подарки детям Донбасса

В городской Думе начался сбор средств в помощь эвакуированным жителям Донбасса. С инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба РГД.

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Часть собранных средств направлена на покупку предметов личной гигиены, продуктов питания, питьевой воды, канцелярских товаров. Помощь направляется не только в пункты временного размещения. Некоторые из прибывших из Донецкой и Луганской областей госпитализированы.

Депутаты городской Думы Татьяна Панфилова и Лариса Максимова передали гуманитарную помощь маленьким пациентам и их родителям, находящимся в Областной детской клинической больнице им. Н. В. Дмитриевой и в детском инфекционном отделении городской клинической больницы № 11.

— Малышам всегда хочется чего-нибудь вкусненького, поэтому помимо предметов первой необходимости мы сегодня привезли свежие фрукты, соки и полезные сладости: зефир, мармелад, пряники и сухарики к чаю. Всё, что просили дети и их родители, конечно, с учетом рекомендации лечащих врачей, — отметила Татьяна Панфилова.

— Еще мы передали канцелярские товары, чтобы дети могли порисовать, ведь за занятиями время проходит незаметно и выздоравливаешь быстрее. Мы должны обязательно поддержать людей, оказавшихся в непростой ситуации, — добавила Лариса Максимова.

Депутаты городской Думы планируют продолжать благотворительную акцию до тех пор, пока в этом есть необходимость.