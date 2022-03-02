Депутаты Рязанской городской Думы передали подарки детям Донбасса

В городской Думе начался сбор средств в помощь эвакуированным жителям Донбасса. С инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия». Об этом сообщила пресс-служба РГД.
Часть собранных средств направлена на покупку предметов личной гигиены, продуктов питания, питьевой воды, канцелярских товаров. Помощь направляется не только в пункты временного размещения. Некоторые из прибывших из Донецкой и Луганской областей госпитализированы.
Депутаты городской Думы Татьяна Панфилова и Лариса Максимова передали гуманитарную помощь маленьким пациентам и их родителям, находящимся в Областной детской клинической больнице им. Н. В. Дмитриевой и в детском инфекционном отделении городской клинической больницы № 11.
Депутаты городской Думы планируют продолжать благотворительную акцию до тех пор, пока в этом есть необходимость.