Депутаты Рязанской городской думы обсудили с рязанцами насущные вопросы. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Депутат по округу №14 Елена Акимкина рассказала о ремонте дублёра улицы Интернациональной и замене асфальта во дворе дома по адресу Интернациональная, 17 к.1. Скоро на этой улице приступят к ремонту дворовой дороги возле дома 15а.

В сквере «Белых журавлей» Елена Акимкина провела совещание с участием представителей профильных управлений мэрии города и подрядчика. В 2022 году здесь благоустраивается территория по программе поддержки местных инициатив.

Депутат по округу №18 Роза Ризатдинова провела встречи с жителями домов №75 и 77 по улице Кальная. Речь шла о перспективе развития микрорайона. Рядом с этими домами сейчас строится школа на 1100 мест.