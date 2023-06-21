Депутаты Рязанской городской думы будут публиковать сведения о доходах в обобщённом виде

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей будут публиковаться в обобщённом виде. Такой порядок депутаты Рязанской городской думы утвердили на заседании 20 июня.

Теперь полные отчёты на официальных сайтах органов местного самоуправления Рязани публиковаться не будут, а также не будут предоставляться общероссийским средствам массовой информации.

Изменения внесли, чтобы привести нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством.