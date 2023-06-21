Среда, 21 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Депутаты Рязанской городской думы будут публиковать сведения о доходах в обобщённом виде

Татьяна Проводина
Изображение от Racool_studio на Freepik

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей будут публиковаться в обобщённом виде. Такой порядок депутаты Рязанской городской думы утвердили на заседании 20 июня.

Теперь полные отчёты на официальных сайтах органов местного самоуправления Рязани публиковаться не будут, а также не будут предоставляться общероссийским средствам массовой информации.

Изменения внесли, чтобы привести нормативную базу в соответствие с федеральным законодательством.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Техникумы и колледжи Рязанской области начали принимать документы от абитуриентов

Подать документы на обучение в учреждения среднего профессионального образования можно до 15 августа.

Массовое ДТП произошло 20 июня недалеко от вокзала «Рязань-2»

Судя по видео, столкнулись три легковых автомобиля.

Сергей Демидов уволился из РГУ имени С. А. Есенина

Ранее появилась информация о его возможном задержании.

Мантуров доложил Президенту о строительстве речных пассажирских судов

Сформированы перспективные планы строительства пассажирских и грузовых судов до 2035 года

На Северной окружной в Рязани столкнулись две легковушки и грузовик с щебнем

Всё произошло 20 июня около 19 часов.

Составлен топ самых «богатых» директоров школ Воронежа

Руководителей учебных заведений города ранжировали по среднемесячным зарплатам.

Выход в интернет по паспорту: в Минфицры РФ прокомментировали возможные ограничения

Недавно стали появляться сообщения, что выход в сеть будет осуществляться исключительно по паспорту. Так ли это?

Депутат Гордумы Ахунов получил условный срок за мошенничество

Павлу Ахунову назначили условное наказание — три года лишения свободы с испытательным сроком в два года.

Нумеролог Парфёнова увидела в будущем возрождение СССР

Грядут масштабные изменения!

Мэрия Рязани прокомментировала потоп на Первомайском проспекте

Горячая вода на проезжей части появилась из-за проведения работ МУП РМПТС.

Математик-пророк предсказал бедственное для России время

Из-за доброты и желания отдать головному последнее россияне рискуют скатиться а безденежье.

ФК «Рязань» возглавил Максим Швецов

Швецов родился 5 января 1973 года. Воспитанник хабаровской ДЮСШ СКА.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации