Депутаты Рязани поздравили детей с целиакией с Днем защиты детей

В Рязани прошел благотворительный «День заботы о детях с целиакией», приуроченный к Международному дню защиты детей. Инициаторами акции стали депутаты Рязанской городской Думы Роман Калинин, Александр Чайка и Юрий Сандин, а также заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова.

Ребятам с диагнозом «целиакия» вручили специальные безглютеновые сладкие подарки. Депутаты поздравили детей с праздником и пожелали им крепкого здоровья. Роман Калинин, председатель комитета по социальным вопросам, подчеркнул важность поддержки детей с этим редким заболеванием и необходимости формировать комфортное отношение к нему.

В Рязанской области проживает 20 детей с целиакией – генетическим заболеванием, проявляющимся в непереносимости глютена.