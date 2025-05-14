Депутаты регионального парламента обсудили отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области

На заседании Рязанской областной Думы в среду, 14 мая, отчет о своей работе представил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Михаила Пронина. В ходе выступления бизнес-омбудсмен отметил, что одним из приоритетных направлений развития экономики в 2024 году стала диверсификация. Усилия были сосредоточены на снижении зависимости от экспорта сырьевых ресурсов и развитии несырьевого сектора экономики.

Также Михаил Пронин сообщил депутатам, что количество субъектов МСП в регионе увеличилось на 2% и составило 42 149 организаций. В 2024 году в аппарат омбудсмена поступило 740 обращений от бизнеса, что на 101 обращение больше, чем годом ранее. По каждому из них были проработаны проблемные вопросы и даны исчерпывающие разъяснения. При этом более 75% обращений разрешились в положительную для бизнесменов сторону.

Благодаря вмешательству уполномоченного по защите прав предпринимателей удалось помочь бизнесу избежать штрафных санкций на сумму 3,8 млрд рублей, освободить от НДС ряд плательщиков с доходами до 60 млн рублей, которые уплачивают налог по упрощенной системе налогообложения. В течение года Рязанским фондом поддержки малого предпринимательства выдано 197 займов на сумму более 530 млн рублей.

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Говоря о структуре запросов, Михаил Пронин подчеркнул, что наибольшее количество обращений по-прежнему связаны с действием или бездействием органов местного самоуправления. По его словам, нередки были случаи, касающиеся споров с налоговыми органами и действиями правоохранительных органов. Упомянул докладчик и о законодательных инициативах: в адрес органов федеральной и региональной власти с целью совершенствования законодательства направлено 6 предложений.

В ходе обсуждения результатов работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе парламентарии задали ему свои вопросы. Депутат Григорий Парсентьев акцентировал внимание на стоимости технического присоединения для новых предприятий и дефицита мощностей для существующих, что, по его мнению, влияет на активность инвесторов. Как пояснил Михаил Пронин, увеличилось число обращений, в основном – на присоединение к энергосетям. При этом он отметил, что законодательство ни в одном случае не было нарушено. Тем не менее, институт уполномоченного прилагал усилия для поиска механизмов, способствующих снижению затрат бизнеса.

Депутат Вадим Польевтов спросил о результатах реализации мероприятий по внедрению дизайн-кода. Предпринимателям пришлось менять вывески на заведениях в центральной части города. Михаил Пронин сообщил, что большинство бизнесменов с пониманием отнеслись к нововведению и около 90% из них своевременно воспользовались бюджетными субсидиями, выделенными на эти цели.

Татьяна Баринова напомнила, что государство утвердило ряд мер, направленных на поддержку семейного бизнеса, и уточнила, были ли жалобы со стороны таких предпринимателей на нарушение их прав. Уполномоченный подчеркнул, что ранее такие обращения поступали, но в отчетном году их не зафиксировано, что в целом говорит о возросшем внимании к социальному предпринимательству.

Александр Жукаев спросил о влиянии моратория на проведение внеплановых налоговых проверок на бизнес-климат в Рязанской области. Михаил Пронин пояснил, что статистика в таком разрезе аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе не велась, однако бизнес-омбудсмен заверил, что приветствует все решения, направленные на снижение нагрузки на бизнес. По его мнению, сегодня у контролирующих органов больше акцент на профилактические мероприятия. При этом государство имеет все инструменты регулирования, особенно в опасных отраслях.

По итогам рассмотрения вопроса ежегодный отчет уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области депутаты приняли к сведению.