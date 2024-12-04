Депутаты облдумы проверили ход капремонта общежитий РГУ имени Есенина

Заместитель председателя комитета областной Думы по социальным вопросам Виктор Дрейлих проконтролировал ход капитального ремонта общежитий Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Подробности сообщил сайт облдумы.

В мониторинге приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» — руководитель регионального исполнительного комитета Юлия Феоктистова, заместитель председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова, представители РРО «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и студенческого актива.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов, на эти цели выделят 124 млрд рублей. В Рязани эта работа уже началась. Полностью обновлено общежитие РГУ им. С. А. Есенина, расположенное на улице Урицкого, на очереди — здания на Касимовском шоссе. В одном из корпусов за счет средства федерального бюджета — около 42 млн рублей, полученных благодаря участию в конкурсном отборе Министерства образования РФ — в рамках первого этапа капитально отремонтировали кровлю, входную группу, заменили окна, укрепили цоколь, полностью отремонтировали три этажа. В текущем году вуз вошел в национальный проект «Наука и университеты». Планируется, что за счет средств нацпроекта будет завершен ремонт первого корпуса и реконструирован второй корпус.

Начальник административно-хозяйственного управления вуза Владимир Луканцов пояснил, что даже косметически общежития не обновлялись с момента ввода в эксплуатацию.

— Нацпроект предполагает не только капитальный ремонт, но и оснащение. Мы уже подготовили заявку, включающую необходимое оборудование. Завершить ремонт должны до конца 2026 года, — рассказал Владимир Луканцов.

Виктор Дрейлих отметил, что участие в мониторинге представителей депутатского корпуса, МГЕР, студентов — это хорошая возможность для эффективного взаимодействия: