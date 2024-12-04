Среда, 4 декабря, 2024
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Депутаты облдумы проверили ход капремонта общежитий РГУ имени Есенина

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Алексей Самохин

Заместитель председателя комитета областной Думы по социальным вопросам Виктор Дрейлих проконтролировал ход капитального ремонта общежитий Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина. Подробности сообщил сайт облдумы. 

В мониторинге приняли участие заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» — руководитель регионального исполнительного комитета Юлия Феоктистова, заместитель председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова, представители РРО «Молодая гвардия Единой России» (МГЕР) и студенческого актива.

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил, что в ближайшие шесть лет будет проведен капитальный ремонт общежитий вузов, на эти цели выделят 124 млрд рублей. В Рязани эта работа уже началась. Полностью обновлено общежитие РГУ им. С. А. Есенина, расположенное на улице Урицкого, на очереди — здания на Касимовском шоссе. В одном из корпусов за счет средства федерального бюджета — около 42 млн рублей, полученных благодаря участию в конкурсном отборе Министерства образования РФ — в рамках первого этапа капитально отремонтировали кровлю, входную группу, заменили окна, укрепили цоколь, полностью отремонтировали три этажа. В текущем году вуз вошел в национальный проект «Наука и университеты». Планируется, что за счет средств нацпроекта будет завершен ремонт первого корпуса и реконструирован второй корпус.

Депутаты облдумы проверили ход капремонта общежитий РГУ имени Есенина

Начальник административно-хозяйственного управления вуза Владимир Луканцов пояснил, что даже косметически общежития не обновлялись с момента ввода в эксплуатацию.

— Нацпроект предполагает не только капитальный ремонт, но и оснащение. Мы уже подготовили заявку, включающую необходимое оборудование. Завершить ремонт должны до конца 2026 года, — рассказал Владимир Луканцов.

Виктор Дрейлих отметил, что участие в мониторинге представителей депутатского корпуса, МГЕР, студентов — это хорошая возможность для эффективного взаимодействия:

— Такой подход позволяет выявлять лучшие практики, не допускать нарушений сроков проведения работ, учитывать пожелания к обновлению пространства. Вместе с активом продолжим депутатский контроль. Наша общая задача — создание для студентов комфортных условий, повышение доступности образовательной среды.

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