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Депутаты и сотрудники Рязанской областной Думы приступили к сдаче ГТО

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Фото: Рязанская областная Дума

Депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента приступили к сдаче норм ГТО.

Собравшихся поприветствовал замминистра физической культуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, который пожелал всем продемонстрировать высокие спортивные показатели и отметил, что личным примером депутаты показывают значимость здорового образа жизни.

Одним из первых нормы ГТО сдал первый зампред Рязоблдумы Александр Шевырев:

Радует, что у нас многие занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни. Надеюсь, что теперь эстафету примут другие наши сотрудники и работники региональных ведомств,

— передает его слова пресс-служба Думы.

Организаторов мероприятия поблагодарила депутат Наталья Рубина. Она выразила надежду, что данному примеру последуют как представители молодого, так и старшего поколения.

Депутат Михаил Агапкин отметил, что каждый из участников показал хорошую спортивную подготовку, выносливость, характер и силу воли:

И в дальнейшем мы продолжим пропагандировать занятия спортом среди молодежи, развивать спортивную инфраструктуру региона,

— сказал он.
Депутаты и сотрудники Рязанской областной Думы приступили к сдаче ГТО
Депутаты и сотрудники Рязанской областной Думы приступили к сдаче ГТО
Депутаты и сотрудники Рязанской областной Думы приступили к сдаче ГТО

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