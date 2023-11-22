Депутаты Госдумы потребовали запретить банкам выкручивать руки семьям с детьми

Депутаты думской фракции «Справедливая Россия – За правду» считают необходимым навести порядок и упростить правила погашения ипотечных кредитов с использованием средств материнского капитала. Официальное письмо с требованием принять решение по данному вопросу сегодня направлено на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщил председатель партии Сергей Миронов.

Депутаты СРЗП указывают, что на сегодняшний день многие родители с детьми активно используют материнский капитал для улучшения жилищных условий. По действующему законодательству они могут направлять эти средства на уплату первоначального взноса, погашение основного долга или уплату процентов по ипотеке.

«По поводу использования материнского капитала в ипотеке существуют чёткие правила, но в последнее время участились случаи, когда банки ограничивают право граждан на выбор способа досрочного погашения кредита средствами маткапитала. Так, условиями одного из ведущих банков страны с государственным участием предусмотрено, что средства материнского капитала могут идти на погашение процентов по кредиту, начисленных с даты последнего платежа по дату поступления средств, а вся остальная сумма – на погашение основного долга. Частичное досрочное погашение средствами материнского капитала возможно только с уменьшением суммы, но не срока кредита», – говорится в письме на имя главы ЦБ РФ.

«Видимо, в банковском секторе действуют какие-то свои «неписаные» правила на сей счёт, и эти правила в том числе помогают банкирам получать баснословные доходы. Мы хорошо помним, как на последнем Международном банковском форуме в Сочи руководство Центробанка сообщило, что прибыль российского банковского сектора по итогам 2023 года может составить около 3 трлн рублей. При этом уже известно, что за восемь месяцев 2023 года российское банки заработали 2,4 трлн рублей чистой прибыли. Это соответствует рекордному результату, полученному банковским сектором за весь 2021 год», – напоминает Сергей Миронов.

«Получая такую гигантскую прибыль, банки просто обязаны заниматься не только бизнесом, но и вести социально ответственную политику и учитывать интересы граждан, которые вынуждены использовать маткапитал для решения жилищных проблем. Считаю, что будет абсолютно правильно, если банки будут предлагать наиболее удобные для граждан условия управления ипотекой и её досрочного погашения», – отмечает парламентарий.

«Предлагаю руководству ЦБ РФ вмешаться в ситуацию и принять нормативный акт, обязывающий кредитные организации предоставлять право выбора гражданам для досрочного погашения кредита средствами материнского капитала путем уменьшения как суммы платежей, так и срока действия кредитного договора», – заключил Сергей Миронов.