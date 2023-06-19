В Госдуме поддержали идею устроить выставку трофеев — образцов техники НАТО — в столице России.
С передовой приходят новости об уничтожении первых образцов техники НАТО. Профессор Финуниверситета при российском правительстве, преподаватель истории Артемий Рожнов предложил организовать выставку таких трофеев возле зарубежных посольств в Москве. Такой идеей он поделился с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Профессор считает, что наглядная демонстрация успехов Российской армии поднимет градус патриотизма и уверенности в нашей победе.
Так, трофеи могут появиться на Ленинском проспекте и Новинском бульваре соответственно. Это обрушит акции американских компаний, поставляющих вооружение ВСУ. Пострадает репутация этих образцов оружия и всей киевской администрации во главе с Зеленским.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев назвал это предложение интересным противовесом тому, что в прошлом году российский танк выставили у посольства в Берлине.
Парламентарий назвал идею интересной для народа, добавив, что доставить натовскую технику к посольствам могли бы даже волонтёры.