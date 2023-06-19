Депутаты Госдумы поддержали инициативу установить танки НАТО в Москве

В Госдуме поддержали идею устроить выставку трофеев — образцов техники НАТО — в столице России.

С передовой приходят новости об уничтожении первых образцов техники НАТО. Профессор Финуниверситета при российском правительстве, преподаватель истории Артемий Рожнов предложил организовать выставку таких трофеев возле зарубежных посольств в Москве. Такой идеей он поделился с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Профессор считает, что наглядная демонстрация успехов Российской армии поднимет градус патриотизма и уверенности в нашей победе.

Артемий Рожнов: «Почему бы России не устроить демонстрацию уничтоженной натовской техники, как в прошлом году сделала Украина с нашей? Выставить на всеобщее обозрение захваченные образцы перед западными посольствами в Москве: «Леопарды» – перед немецким, а «Брэдли» – перед американским»

Так, трофеи могут появиться на Ленинском проспекте и Новинском бульваре соответственно. Это обрушит акции американских компаний, поставляющих вооружение ВСУ. Пострадает репутация этих образцов оружия и всей киевской администрации во главе с Зеленским.

Артемий Рожнов: «Выставка снимет как минимум часть претензий, предъявляемых обществом к российскому Минобороны об информационном сопровождении хода СВО. Вместо сухих и скучных отчётов – осязаемое подтверждение успехов наших бойцов»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Терентьев назвал это предложение интересным противовесом тому, что в прошлом году российский танк выставили у посольства в Берлине.

Александр Терентьев: «Мы тогда восприняли это очень плохо, и повторять не хочется. Я сторонник того, чтобы доказывать правоту на поле боя. Но они пытаются уничтожить нас всеми средствами и силами»

Парламентарий назвал идею интересной для народа, добавив, что доставить натовскую технику к посольствам могли бы даже волонтёры.