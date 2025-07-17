Депутаты Гордумы оценили качество ремонта дорог в центре Рязани

Завершился ремонт дорог по улицам Краснорядской и Павлова. Для оценки качества выполненных работ объекты посетили первый заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Антон Астафьев, депутаты Рязанской областной и городской Думы, представители администрации города.

На участке протяженностью около 270 м по улице Краснорядской уложено новое асфальтовое покрытие на проезжей части, заменена тротуарная брусчатка, обустроены парковки, обновлены бордюры. На объекте установлены дорожные знаки, нанесена горизонтальная и вертикальная разметка.

Работы по асфальтированию дороги и примыканий в местах выездов из дворовых и прилегающих территорий, ремонту тротуаров, замене бортового камня и поребрика, а также установке дорожных знаков и нанесению разметки завершены на улице Павлова (от Первомайского проспекта до улицы Кудрявцева). Протяженность участка – 300 м.

Благоустройство выполнено в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и с опережением графика.

Депутаты отметили, что работы на объектах выполнены подрядчиком на достойном уровне.