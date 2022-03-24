Депутатам гордумы рассказали об изменениях маршрутов общественного транспорта Рязани

Депутаты Рязанской гордумы в среду, 23 марта, обсудили изменения маршрутов общественного транспорта, сообщила пресс-служба РГД.

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Первый заместитель главы муниципального образования Лариса Максимова, депутаты Елена Волкова, Елена Акимкина, Алексей Захаров, Эвелина Волкова и Денис Милюков встретились с начальником управления транспорта города Рязани Вениамином Синяковым.

Участники рабочей группы обсудили изменения в маршрутной сети из-за окончания у ряда перевозчиков срока действия свидетельств об осуществлении перевозок, наметили планы по развитию общественного транспорта на текущий год.

Вениамин Синяков рассказал депутатам, что было принято для улучшения транспортного обслуживания микрорайонов Недостоево, Приокский и Октябрьского городка. Например, возобновлены перевозки автобусами маршрута №55, увеличено количество машин на маршруте №21 на 2 единицы, на маршрутах №30 с 15 до 20 автобусов, обеспечен полный выпуск – по 11 машин – на троллейбусных маршрутах №№ 9 и 16. По просьбам рязанцев автобусы маршрута №90 начали проходить через Областной клинический кардиологический диспансер, а автобусы маршрута №60 – заезжать в микрорайон Недостоево.

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Кроме того, для удобства жителей Канищево в утренние и вечерние часы «пик» возобновлены перевозки по измененному маршруту автобуса №5 от остановки «Телезавод» до площади Мичурина.

Депутаты передали начальнику управления транспорта вопросы жителей своих округов.