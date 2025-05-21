Россия может начать наступление в Сумской области Украины — такое мнение высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв в интервью NEWS.ru. По его словам, не исключено, что российские войска также войдут в Днепропетровскую область.

Журавлёв подчеркнул, что Россия не соглашалась ни на какое перемирие, и сроки его в Стамбуле даже не обсуждались. Группировка российской армии в Курской области будет усилена — об этом ранее заявил президент Владимир Путин. Как отметил депутат, усиление теперь носит наступательный, а не оборонительный характер.

Враг давно оттеснён от границ России и теперь получает удары в глубоком тылу, например, в Сумской области. Один из последних ударов пришёлся по бункеру ВСУ, где были уничтожены в том числе иностранные наёмники.

«Наступление на этом направлении вполне возможно. Кроме того, в Днепропетровской области Украина также ожидает активных боевых действий — в регионе идёт массовая эвакуация населения из населённых пунктов вдоль линии фронта», — рассказал парламентарий.

Журавлёв также прокомментировал участие главы российской делегации Владимира Мединского в переговорах, назвав его отличным историком, опытным переговорщиком и одним из лучших министров культуры России.

«Нам нужны не шесть и не восемь областей. Вся Украина должна либо стать пророссийской, либо вообще перестать существовать. Пусть боятся и ждут нас везде. Судьба спецоперации решается не в кабинетах, а на передовой — и там сейчас у России решающее преимущество», — заявил Журавлёв.