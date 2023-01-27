Депутат-врач Хубезов рассказал, что просили раненые бойцы СВО перед операционной

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов, отработавший в госпитале на территории специальной военной операции три месяца, рассказал о чём просили его раненые бойцы.

Хубезов на своей странице ВКонтакте прокомментировал слова Патриарха Кирилла: «Задача воина христианина — честно и самоотверженно исполнять свой долг на поле битвы, сохраняя душевное благородство и достоинство».

По словам депутата, раненые, которых отправляли в операционную, во время срезания одежды просили достать из кармана иконку и положить им в руку. Тем, кто был без сознания, медики иногда вкладывали иконки в руки сами.

— Вспомнил самые сложные операции и «критические» моменты, когда сам просил Бога помочь спасти Воина, — написал Хубезов. — Наши бойцы жертвуют собой ради нас, потому что знают, за что они бьются — за Правду, за родных, за страну и за веру.