Пятница, 27 января, 2023
7info

Депутат-врач Хубезов рассказал, что просили раненые бойцы СВО перед операционной

На главнуюНовости Рязани
Фото со страницы Дмитрия Хубезова ВКонтакте

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов, отработавший в госпитале на территории специальной военной операции три месяца, рассказал о чём просили его раненые бойцы.

Хубезов на своей странице ВКонтакте прокомментировал слова Патриарха Кирилла: «Задача воина христианина — честно и самоотверженно исполнять свой долг на поле битвы, сохраняя душевное благородство и достоинство».

По словам депутата, раненые, которых отправляли в операционную, во время срезания одежды просили достать из кармана иконку и положить им в руку. Тем, кто был без сознания, медики иногда вкладывали иконки в руки сами.

— Вспомнил самые сложные операции и «критические» моменты, когда сам просил Бога помочь спасти Воина, — написал Хубезов. — Наши бойцы жертвуют собой ради нас, потому что знают, за что они бьются — за Правду, за родных, за страну и за веру.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации