Депутат-врач Хубезов рассказал, что просили раненые бойцы СВО перед операционной

Депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов, отработавший в госпитале на территории специальной военной операции три месяца, рассказал о чём просили его раненые бойцы.
Хубезов на своей странице ВКонтакте прокомментировал слова Патриарха Кирилла: «Задача воина христианина — честно и самоотверженно исполнять свой долг на поле битвы, сохраняя душевное благородство и достоинство».
По словам депутата, раненые, которых отправляли в операционную, во время срезания одежды просили достать из кармана иконку и положить им в руку. Тем, кто был без сознания, медики иногда вкладывали иконки в руки сами.
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