Депутат Валерий Рашкин договорился о покупке лося

Депутат КПРФ Валерий Рашкин договорился привезти живую лосиху и возместил 628 тысяч рублей процессуальных издержек, сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Константина Лазарева.

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25 марта Лазарев заявил, что парламентарий «договорился привезти живую лосиху, отказался быть охотником, сдал оружие».

Кроме того, Рашкин выплатил 628 тысяч рублей процессуальных издержек.

Изначально в предъявленном депутату обвинении значилась сумма 80 тысяч рублей. Позже представитель прокуратуры назвал сумму ущерба 400 тысяч рублей. Затем Валерий Рашкин отдал ещё 148 тысяч рублей в качестве процессуальных издержек.