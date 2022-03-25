Депутат Валерий Рашкин договорился о покупке лося

Депутат КПРФ Валерий Рашкин договорился привезти живую лосиху и возместил 628 тысяч рублей процессуальных издержек, сообщают «Известия» со ссылкой на адвоката Константина Лазарева.
25 марта Лазарев заявил, что парламентарий «договорился привезти живую лосиху, отказался быть охотником, сдал оружие».
Кроме того, Рашкин выплатил 628 тысяч рублей процессуальных издержек.
Изначально в предъявленном депутату обвинении значилась сумма 80 тысяч рублей. Позже представитель прокуратуры назвал сумму ущерба 400 тысяч рублей. Затем Валерий Рашкин отдал ещё 148 тысяч рублей в качестве процессуальных издержек.