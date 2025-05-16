Депутат Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска, выдававшего квартиры мигрантам

Депутат Госдумы Федот Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска Сергея Кравчука, пишет Amur Mash.
Парламентарий высказывался о плохом содержании городских дорог в городе, а также возмущался выдачей квартир недавним мигрантам. Вскоре ему написал незнакомец и заявил, что представляет Кравчука.
Сам же Кравчук отрицает связь с автором угроз.
Тем не менее Тумусов попросил губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину с просьбой разобраться в ситуации.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info