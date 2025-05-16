Депутат Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска, выдававшего квартиры мигрантам

Депутат Госдумы Федот Тумусов получил угрозы после критики мэра Хабаровска Сергея Кравчука, пишет Amur Mash .

Парламентарий высказывался о плохом содержании городских дорог в городе, а также возмущался выдачей квартир недавним мигрантам. Вскоре ему написал незнакомец и заявил, что представляет Кравчука.

«Спокойствие ваше и ваших близких — щедрое предложение», — сказал он.

Сам же Кравчук отрицает связь с автором угроз.

Тем не менее Тумусов попросил губернатору Хабаровского края Дмитрию Демешину с просьбой разобраться в ситуации.