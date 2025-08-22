Депутат Свищев заявил о намерении проверить высказывания Клаудиньо

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев сообщил изданию «Абзац», что готовит запрос о проверке высказываний бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо. Игрок, получивший российское гражданство в 2023 году, заявил, что покинул страну из-за специальной военной операции (СВО).

Свищев подчеркнул, что необходимо внимательно изучить контекст заявлений футболиста.

«Вы же понимаете, это можно интерпретировать по-разному, можно вырывать из контекста, — отметил он. — Это надо внимательно изучить, что и кому он сказал. Если действительно факты подтвердятся, я подготовлю запрос о проверке его высказываний [и возможного лишения гражданства]. Законодательство России распространяется и на новых граждан с бразильским происхождением».

По его словам, в поступке спортсмена прослеживается непорядочность

«Он гнался за деньгами, а теперь утверждает, что покинул Россию из-за СВО. Самые трудные времена были именно в 2022–2023 годах. Сейчас его поведение и высказывания говорят о том, что, возможно, на него оказывается давление или это условие контракта — осудить СВО. Напомню: в России это уголовное преступление, и как гражданин он может понести наказание», — рассказал парламентарий.

Депутат также отметил, что гражданин России должен отвечать за свои слова и поступки

Ситуация с Клаудиньо

В 2023 году Клаудиньо получил российский паспорт. Тогда он признавался, что счастлив жить в России.



22 января 2025 года клуб объявил о его переходе в катарский «Аль-Садд».



Контракт футболиста с «Зенитом» был рассчитан до июня 2028 года.