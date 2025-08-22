Пятница, 22 августа, 2025
Депутат Свищев заявил о намерении проверить высказывания Клаудиньо

Алексей Самохин
Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев сообщил изданию «Абзац», что готовит запрос о проверке высказываний бывшего футболиста «Зенита» Клаудиньо. Игрок, получивший российское гражданство в 2023 году, заявил, что покинул страну из-за специальной военной операции (СВО).

Свищев подчеркнул, что необходимо внимательно изучить контекст заявлений футболиста.

«Вы же понимаете, это можно интерпретировать по-разному, можно вырывать из контекста, — отметил он. —  Это надо внимательно изучить, что и кому он сказал. Если действительно факты подтвердятся, я подготовлю запрос о проверке его высказываний [и возможного лишения гражданства]. Законодательство России распространяется и на новых граждан с бразильским происхождением».

По его словам, в поступке спортсмена прослеживается непорядочность

«Он гнался за деньгами, а теперь утверждает, что покинул Россию из-за СВО. Самые трудные времена были именно в 2022–2023 годах. Сейчас его поведение и высказывания говорят о том, что, возможно, на него оказывается давление или это условие контракта — осудить СВО. Напомню: в России это уголовное преступление, и как гражданин он может понести наказание», — рассказал парламентарий. 

Депутат также отметил, что гражданин России должен отвечать за свои слова и поступки

Ситуация с Клаудиньо

  • В 2023 году Клаудиньо получил российский паспорт. Тогда он признавался, что счастлив жить в России.
  • 22 января 2025 года клуб объявил о его переходе в катарский «Аль-Садд».

Контракт футболиста с «Зенитом» был рассчитан до июня 2028 года.

Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Погода

Сильные дожди, грозы и туман: погода в Рязанской области на 22–23 августа

Синоптики представили прогноз погоды в Рязанской области на 22 и 23 августа 2025 года. Ожидается облачная погода, сильные дожди, грозы и туман.

Общество

В Рязани развернули 25-метровый триколор в честь Дня государственного флага

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, в рязанском Лесопарке состоялись масштабные праздничные мероприятия.
Новости России

Оголившаяся на балконе туристка разозлила дагестанцев своим поступком

В Дагестане снова вспыхнул скандал из-за поведения туристов, которые игнорируют местные традиции. На этот раз причиной стал снимок обнажённой девушки на фоне Хучинского водопада.
Происшествия

ДТП на Московском шоссе в Рязани стало причиной огромной пробки 

Видео последствий аварии с участием двух легковушек РИА 7info прислал очевидец. 
Происшествия

Крупный пожар в Рязани произошёл из-за неосторожного курения 

Ещё одно возгорание, по той же самой причине, произошло в Шилове. 
Погода

Рязанцев ждут дождливые и прохладные выходные

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье погода будет переменчивой, с осадками и умеренным ветром.
Происшествия

17-летний мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой в Дашково-Песочне

Примерно в 07:20 напротив дома №14А по улице Зубковой столкнулись автомобиль «Шевроле Лачетти» и мотоцикл.
Происшествия

Третий за сутки беспилотник уничтожили над Рязанской областью

По словам губернатора Павла Малкова, и в первом и во втором случаях обошлось без жертв и разрушений. 
Новости России

Умер певец Ярослав Евдокимов

Сообщается, что артист скончался на 78-м году жизни после продолжительной болезни.