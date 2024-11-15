Пятница, 15 ноября, 2024
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Депутат Свинцов назвал условия возвращения Instagram* и Facebook* в Россию

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Алексей Самохин
Изображение от freepik

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявил, что Facebook* и Instagram* смогут вернуться в Россию, если начнут соблюдать все требования российского законодательства. В беседе с NEWS.ru он отметил, что для этого крупные корпорации должны будут блокировать контент, запрещенный в стране.

Свинцов подчеркнул, что Россия открыта для международных компаний, однако настаивает на полном соблюдении своих законов. По его словам, если платформы начнут выполнять требования Роскомнадзора и оперативно блокировать нежелательный контент, они смогут продолжить работу на российском рынке.

Депутат также указал, что российским IT-специалистам должно быть обеспечено техническое право при необходимости блокировать платформы. Свинцов отметил, что для развития отечественных цифровых сервисов конкуренция с зарубежными компаниями важна, но возможна только при соблюдении ими российских законов.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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