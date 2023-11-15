Депутат Рязанской областной Думы Елена Синица посетила перинатальный центр

14 ноября депутат Рязанской областной Думы, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России» Елена Синица посетила ГБУ РО «Областной клинический перинатальный центр». Деятельность центра обсуждалась во время горячей линии «Главные вопросы – главному врачу», которая состоялась в Штабе общественной поддержки «Единой России».

Парламентарий ознакомилась с работой отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделения патологии новорожденных и недоношенных детей, пообщалась с пациентами и персоналом. На сегодняшний день в центре созданы условия для оказания всех видов высокотехнологичной медицинской помощи младенцам. Передовое оборудование позволяет выхаживать малышей даже с критически низкой массой тела. Реанимация перинатального центра – единственная в регионе, где родители могут находиться рядом с ребёнком круглосуточно. При необходимости терапия осуществляется в тесном взаимодействии с профильными специалистами хирургии, эндокринологии, кардиологии, проводятся телемедицинские консультации с лучшими экспертами страны. Скрининг новорожденных и ранняя диагностика позволяют профилактировать многие заболевания. Для будущих родителей в перинатальном центре работает школа подготовки к родам, организована психологическая поддержка рожениц.

– Центр значительно преобразился за последний год. Отрадно, что сюда обращаются не только жительницы Рязанской области, но и других регионов. В сентябре этого года в перинатальном центре был поставлен рекорд по рождаемости – за сутки на свет появились 26 малышей, а с начала года родилось около 3 400 детей, – рассказала Елена Синица. – Участие родственников в уходе за малышом, который проходит реабилитацию, обеспечивает комфортные условия как для новорожденных, так и для их родителей.