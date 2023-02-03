Депутат Рязанской гордумы поехала волонтёром на Донбасс

Депутат Рязанской городской Думы Елена Волкова в составе группы волонтеров отправилась на территорию Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба Думы.

Вместе с другими добровольцами предварительно она прошла «Курсы сестринского дела», где освоила навыки оказания первой медицинской помощи. Курсы были организованы на базе РязГМУ им. Павлова в рамках федеральных проектов «Здоровое будущее» и «Женское движение». Волонтеры готовились ехать в больницы Донбасса, чтобы ухаживать за пациентами, оказывать помощь бойцам, получившим ранения в ходе СВО.

Также группа добровольцев доставит на Донбасс гуманитарный груз, в сборе которого приняли участие жители региона. Это средства реабилитации, в том числе инвалидные коляски, ходунки, костыли, предметы первой необходимости, постельные принадлежности, продукты.