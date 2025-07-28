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Новости России

Депутат Разворотнева исключила возможность принятия поправки о передаче долгов за ЖКУ коллекторам

Алексей Самохин
Изображение от jcomp на Freepik

Госдума не позволит передавать долги россиян по коммунальным платежам коллекторам. Об этом изданию «Абзац» сообщила заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она прокомментировала обращение управляющих компаний с предложением внести в Жилищный кодекс РФ поправки, разрешающие передавать право требования по задолженности за услуги ЖКХ третьим лицам.

«Проблема со сбором долгов, конечно, есть. Но эта инициатива — явно непроходная, хотя бы потому, что два года назад Госдума приняла принципиальное решение: не передавать долги коллекторам. Было бы, по меньшей мере, странно менять это решение сейчас. Коллекторы — точно не вариант. Население можно успокоить», — заявила Разворотнева.

Ранее стало известно, что в Подмосковье началась массовая рассылка судебных приказов за долги по коммуналке.

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