Депутат Разворотнева исключила возможность принятия поправки о передаче долгов за ЖКУ коллекторам

Госдума не позволит передавать долги россиян по коммунальным платежам коллекторам. Об этом изданию «Абзац» сообщила заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она прокомментировала обращение управляющих компаний с предложением внести в Жилищный кодекс РФ поправки, разрешающие передавать право требования по задолженности за услуги ЖКХ третьим лицам.

«Проблема со сбором долгов, конечно, есть. Но эта инициатива — явно непроходная, хотя бы потому, что два года назад Госдума приняла принципиальное решение: не передавать долги коллекторам. Было бы, по меньшей мере, странно менять это решение сейчас. Коллекторы — точно не вариант. Население можно успокоить», — заявила Разворотнева.

Ранее стало известно, что в Подмосковье началась массовая рассылка судебных приказов за долги по коммуналке.