Депутат рассказал, когда призывной возраст в России повысят до 21 года

В России могут поднять нижнюю границу призывного возраста с 18 до 21 года. По мнению первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина, этот вопрос должен быть проработан после завершения специальной военной операции.

Как рассказал Смолин в беседе с «Абзацем», повышение призывного возраста — это некий компромисс между интересами армии и развитием личности молодых людей. По его словам, сейчас поднять нижнюю границу возраста «малореально», но к этому вопросу необходимо вернуться, как только закончится СВО.

Депутат напомнил, что возможность повышения призывного возраста уже обсуждалась, однако в итоге был поднят только верхний порог — с 27 до 30 лет.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин сообщил, что молодых россиян при выезде из страны теперь будут проверять по базе повесток.

По его словам, если выяснится, что человек пытается уклониться от службы, пограничники будут проводить с ним разъяснительную беседу или отказывать в пересечении границы.