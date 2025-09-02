Украинский лидер Владимир Зеленский использует продолжающийся конфликт для личного обогащения. Такое заявление сделал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, который в настоящее время находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Зеленский окончательно развеял все мифы о причинах этой войны и её продолжения — личное обогащение», — написал Дубинский.

По его словам, украинский президент «непосредственно» вошёл в оружейный бизнес, действуя через своих соратников.

Дубинский также утверждает, что Зеленский «водит за нос» Дональда Трампа, умышленно затягивая российско-украинский конфликт с целью кражи денег из оборонного бюджета. Ранее депутат уже заявлял, что переговоры между делегациями России и Украины застопорились, несмотря на достигнутые договорённости о работе трёх подгрупп по урегулированию.

Александр Дубинский был исключён из фракции партии «Слуга народа» в марте 2021 года, а в ноябре 2023 года его отправили в СИЗО. Он находится под следствием по подозрению в работе на ГРУ, пишет «Газета.ру».