Вторник, 15 июля, 2025
24.7 C
Рязань
Новости мира

Депутат Рады Дубинский заявил о риске стремительного поражения Украины из-за нехватки ПВО

Алексей Самохин
Freepik ИИ

Нехватка систем противовоздушной обороны и оборонительного вооружения может привести к стремительному поражению Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале, пишет РИА Новости.

«Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей формирует на украинском фронте ещё один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение», — говорится в публикации.

По словам Дубинского, растущая потребность Вооружённых сил Украины в системах ПВО вызывает у союзников сложности с истощением собственных запасов этого типа вооружения. В связи с этим, отметил он, поражение Украины становится лишь вопросом времени.

«В таких реалиях отступление по Днепру уже не выглядит фантастическим сценарием», — резюмировал депутат.

США, НАТО и поставки оружия

Накануне издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в конечном итоге победит в конфликте. Он также отметил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, которое впоследствии будет передаваться Украине.

11 июля Трамп объявил, что соответствующее соглашение было достигнуто на июньском саммите НАТО. Согласно договорённостям, США поставят вооружение альянсу, а НАТО полностью возместит Вашингтону его стоимость.

Также, по словам президента, в будущие пакеты военной помощи Украине войдут системы ПВО Patriot. Некоторые страны — члены альянса — предоставят Киеву имеющиеся у них батареи Patriot, а США восполнят их арсеналы за счёт новых поставок.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки систем Patriot на Украину займут несколько месяцев после заключения соглашений с США.

Самые читаемые материалы

Погода

Метеоролог Тишковец анонсировал наступление «лучшей в мире погоды»

В Москве, Подмосковье и соседних регионах её стоит ждать к концу недели.
Новости России

Четверо вологжан, погибших ночью в ДТП, были родственниками

Четверо жителей Вологодской области, погибших в ДТП минувшей ночью,...
Новости России

Юрист назвала данные и файлы, которые крайне опасно хранить в телефоне

В случае, если ваш телефон украдут или взломают, ими могут воспользоваться злоумышленники.
Новости России

В Тульской области молния ударила в отдыхающих, трое погибли

Очевидцы сообщают, что удар был такой силы, что напоминал звук взрыва. По данным Telegram-каналов, у некоторых пострадавших загорелась одежда.
Общество

Археологи обнаружили в центре Рязани древнее женское погребение

Учёные изучают, что скрывает в себе захоронение.

Последние новости

Общество

В Рязани стартует второй поток «ГЕРОЕВ62»

Остается всё меньше времени до старта обучающего модуля для участников второго потока программы «ГЕРОИ62».
Общество

Рязань участвует в пилотном проекте Движения Первых для детей с трудной жизненной ситуацией

В Рязани стартовал пилотный проект Движения по реализации профильных и интегрированных лагерных смен с участием несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в отношении которых проводилась индивидуальная профилактическая работа.
Происшествия

Компания подростков избила девочку в Рязани

На улице Островского 8 июля примерно в 18:00 около дома №23 корпус 2 компания подростков избила девочку. Родители ребенка написали заявление в полицию.
Погода

Кратковременные дожди с грозой пройдут в Рязанской области 16 июля

В отдельных районах ожидается ливень, возможен град. Ночью и утром местами туман. Облачно с прояснениями.
Происшествия

Бастрыкин поручил провести проверку инцидента с инвалидом-колясочником в Рязани

14 июля в Рязани водитель и кондуктор троллейбуса, оснащённого неавтоматическим пандусом, отказали маломобильному мужчине в посадке.
Новости Касимова

Павел Малков: Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» благоустраиваем города и посёлки по всей Рязанской области

Глава региона в качестве примера успешной работы привёл посёлок Елатьму в Касимовском округе.
Новости России

Сотрудник «Вкусно — и точка», плюнувший в бургер, объяснил свой поступок угрозами со стороны клиентов

Инцидент произошёл 14 июля на Народной улице в Каменске-Шахтинском (Ростовская область) во время вечерней смены, когда парень обслуживал клиентов в зоне автоподъезда. 
Армия и СВО

Весенний призыв в Рязанской области завершён, более 1300 новобранцев направлены в войска

Призывники из региона будут направлены для прохождения службы в четыре военных округа, они будут задействованы во всех видах и родах войск Вооружённых Сил РФ.