Нехватка систем противовоздушной обороны и оборонительного вооружения может привести к стремительному поражению Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своём Telegram-канале, пишет РИА Новости.

«Снижающийся потенциал для наступательных действий вследствие нехватки людей формирует на украинском фронте ещё один перекос. Не имея возможности наступать, Украина вынуждена уходить в оборону по всей линии фронта, что требует смещения акцента на оборонительное вооружение», — говорится в публикации.

По словам Дубинского, растущая потребность Вооружённых сил Украины в системах ПВО вызывает у союзников сложности с истощением собственных запасов этого типа вооружения. В связи с этим, отметил он, поражение Украины становится лишь вопросом времени.

«В таких реалиях отступление по Днепру уже не выглядит фантастическим сценарием», — резюмировал депутат.

США, НАТО и поставки оружия

Накануне издание Politico сообщило, что президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Россия в конечном итоге победит в конфликте. Он также отметил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, которое впоследствии будет передаваться Украине.

11 июля Трамп объявил, что соответствующее соглашение было достигнуто на июньском саммите НАТО. Согласно договорённостям, США поставят вооружение альянсу, а НАТО полностью возместит Вашингтону его стоимость.

Также, по словам президента, в будущие пакеты военной помощи Украине войдут системы ПВО Patriot. Некоторые страны — члены альянса — предоставят Киеву имеющиеся у них батареи Patriot, а США восполнят их арсеналы за счёт новых поставок.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что поставки систем Patriot на Украину займут несколько месяцев после заключения соглашений с США.