Став не поставщиком оружия для Украины, а просто продавцом, США превратились лишь в одну из возможных точек снабжения. Об этом написал в своём Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский.

По его словам, ответственность за организацию поставок теперь возложена на Европу. Это значительно замедлит темпы доставки из-за множества согласований, а также осложнит логистику — у Европы нет собственных механизмов транспортировки, и ей всё равно придётся обращаться к США. Всё это сводит на нет гарантии быстрой реакции в критические моменты на фронте.

Проще говоря, за красивыми словами и жестами не стоит ничего, что действительно помогло бы Украине удерживать фронт.