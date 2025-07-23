Депутат предложил запретить «Битву экстрасенсов» после решения суда о сатанизме

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил о необходимости обратить внимание на популярные телепередачи, в которых фигурируют элементы магии и колдовства. Он предложил рассмотреть возможность запрета подобных шоу после решения Верховного суда о признании сатанистского движения экстремистским.

По мнению Иванова, проекты вроде «Битвы экстрасенсов» и «Гадалки» не только вводят зрителей в заблуждение, но и представляют «духовную угрозу», особенно для подростков и детей.

«После справедливого решения Верховного суда о запрете сатанинских организаций логично обратить внимание на телевизионные проекты, пропагандирующие оккультизм. Под видом развлекательного контента зрителям навязываются идеи магии и колдовства. Это не менее опасно, чем открытое сатанинское богослужение», — подчеркнул Иванов в беседе с «Абзацем».

Политик считает, что подобные программы формируют искажённые представления о духовных ценностях. Он напомнил, что в основе российской культуры лежат православные традиции.

«Пора перестать делать из оккультизма шоу-бизнес и признать его тем, чем он является — современной формой сатанизма», — отметил он.

Иванов выразил надежду, что надзорные органы рассмотрят возможность введения ограничений для телепроектов с мистическим содержанием. Он подчеркнул: если борьба с сатанизмом начата, она должна быть последовательной и охватывать все формы его проявления.

«Нельзя бороться с одной формой зла, попустительствуя другой — более замаскированной, но не менее опасной», — подытожил депутат.