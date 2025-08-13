Среда, 13 августа, 2025
Депутат предложил заменить гадалок и экстрасенсов православным консалтингом

Алексей Самохин

В России необходимо создать систему православного консалтинга, которая станет альтернативой эзотерическим услугам. С такой инициативой выступил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов, комментируя ситуацию для NEWS.ru. По его мнению, растущая популярность оккультных практик говорит о глубоком духовном кризисе в обществе.

Как отметил Иванов, статистика показывает, что за последние два года аудитория эзотерических услуг выросла на 30%. Он считает, что в условиях социальной нестабильности люди ищут простые ответы на сложные вопросы и обращаются к гадалкам и колдунам за иллюзией контроля над своей жизнью. По словам депутата, это опасный путь, уводящий от традиционных духовных основ.

«Современный человек часто оказывается один на один со своими проблемами. Когда рушатся семейные устои, когда люди теряют связь с религиозными традициями, они становятся уязвимыми для различных форм духовного шарлатанства», — пояснил он.

Депутат также указал на коммерческую сторону вопроса. Он назвал индустрию оккультизма многомиллиардным бизнесом, который эксплуатирует человеческие страхи, предлагая за деньги мгновенные решения проблем. В противовес этому, подчеркнул Иванов, «настоящая духовная помощь в храмах остается бесплатной».

В качестве решения проблемы он предложил усилить просветительскую работу в приходах, активнее взаимодействовать с молодежью и развивать систему православного консультирования.

Напомним, РИА 7info реализует проект «БатюшкаПодскажет». В нём на вопросы отвечает настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов). Священник объясняет сложные вещи простыми словами.Например, батюшка объяснил, зачем нужно исповедоваться и причащаться, а также, есть ли душа у ещё не рождённых детей

