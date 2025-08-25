Понедельник, 25 августа, 2025
16.1 C
Рязань
Новости России

Депутат предложил приучать россиян к труду с самого детства

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Россиян нужно с самого раннего возраста приучать к труду. Это поможет им понять настоящую цену заработанных денег. Такое мнение выразил депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя «Ленте.ру» идею запретить в стране пропаганду безделья.

С таким призывом ранее выступила председатель движения «Иван Чай» Элина Жгутова, назвавшая певца Прохора Шаляпина одним из символов праздного образа жизни.

«Я не слежу за Шаляпиным, но в целом считаю, что нужно ориентироваться на хорошие русские пословицы: «терпение и труд все перетрут» и «век живи — век учись»», — сказал депутат. 

Он отметил, что вторая пословица созвучна позиции Международной организации труда, которая призывает людей постоянно повышать свою квалификацию, чтобы оставаться востребованными на рынке.

Нилов считает, что в интернете много роликов о праздном образе жизни, которые пользуются популярностью у молодёжи. По его словам, некоторые блогеры имитируют роскошную жизнь, выставляя напоказ дорогие машины, украшения и отели. Эта фальшивая картинка дезориентирует молодых людей и не приносит никакой пользы.

Политик убеждён, что детей нужно не просто учить, а давать им возможность как можно раньше начать зарабатывать. 

«Не просто так у нас трудовое законодательство позволяет работать уже с 14 лет. Да, без ущерба здоровью, учебе и с согласия родителей, но уже можно», — подчеркнул он.

Ранее Прохор Шаляпин анонсировал свою первую книгу, которую назвал «Главное — не уработаться!». Исполнитель описывает её как «дневник легкой жизни».

Самые читаемые материалы

Происшествия

Рязанец Александр Логунов пропал без вести в зоне СВО

Напомним, Логунов получил 11 лет колонии за убийство своей жены Елены Логуновой. Труп женщины искали в течение года, дело активно освещалось на федеральных телеканалах.
Новости России

В Сызрани воют сирены и слышны взрывы

Ночью в Сызрани услышали вой сирен и звуки взрывов,...
Новости России

Итальянец умер в мученьях, спасая альпинистку Наговицину на пике Победы

Альпинист из Италии Лука Синигалья умер в мученьях, пытаясь...
Погода

Лето вернется: какая погода ждёт рязанцев в последнюю неделю августа

Начало последней недели лета, с 25 по 31 августа, не порадует рязанцев теплом, но ставить точку на самом теплом периоде года еще рано. Лето вернётся в Рязанскую область попрощаться к концу недели и в День Знаний.
Новости России

В США умер один из первых ведущих программы «Вести» Юрий Ростов

На территории США ушел из жизни журналист, один из...

Последние новости

Происшествия

Рязанский пенсионер отдал 2,5 млн рублей, 11 тысяч долларов и 4 тысяч евро мошенникам

72-летнему рязанцу позвонили мошенники под видом сотрудника Роскомнадзора, злоумышленник убедил пенсионера передать курьеру все денежные накопления.
Общество

Рязанцам предлагают принять участие в розыгрыше билетов на фестиваль КВН «Поющий Косопуз»

Пять счастливчиков получат по два пригласительных на четвертьфинал Лиги, который пройдет 28 августа в 19:00 в Рязанском дворце молодежи.
Общество

Команда КВН «Айседора Дункан» готовится, как и всегда, удивлять Рязань

Это местная команда, вдохновлённая именем легендарной танцовщицы Айседоры Дункан. Участницы стремятся сочетать артистизм и интеллектуальный юмор в своих выступлениях.
Новости России

Обвиняемый в изнасиловании дочери уралец погиб на СВО до вынесения приговора

Пришло официальное письмо от военкомата. Пишут, что выполнял боевое задание и погиб, проявив стойкость и мужество.
Общество

Рязанские десантники выступили на Международном фестивале «Спасская башня»

Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» – музыкально-театрализованное представление, состоящее из выступлений лучших российских и зарубежных военно-оркестровых и творческих коллективов.
Новости России

«Радиостанция Судного дня» снова повторила шифровки трёхлетней давности

Загадочная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная среди радиолюбителей как «Жужжалка» или «Радиостанция Судного дня», продолжает удивлять.
Экономика и бизнес

Более 5000 рязанских калинников продали на Национальном фестивале «Вкусы России»

Производители из Рязанской области приняли участие в четвертом Национальном гастрономическом фестивале «Вкусы России», который прошел в Москве.
Новости России

Депутат оценил вероятность завершения конфликта на Украине до конца года

По словам депутата, при сохранении текущих темпов урегулирования шансов на подписание мирных соглашений до конца года очень мало.