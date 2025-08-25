Депутат предложил приучать россиян к труду с самого детства

Россиян нужно с самого раннего возраста приучать к труду. Это поможет им понять настоящую цену заработанных денег. Такое мнение выразил депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя «Ленте.ру» идею запретить в стране пропаганду безделья.

С таким призывом ранее выступила председатель движения «Иван Чай» Элина Жгутова, назвавшая певца Прохора Шаляпина одним из символов праздного образа жизни.

«Я не слежу за Шаляпиным, но в целом считаю, что нужно ориентироваться на хорошие русские пословицы: «терпение и труд все перетрут» и «век живи — век учись»», — сказал депутат.

Он отметил, что вторая пословица созвучна позиции Международной организации труда, которая призывает людей постоянно повышать свою квалификацию, чтобы оставаться востребованными на рынке.

Нилов считает, что в интернете много роликов о праздном образе жизни, которые пользуются популярностью у молодёжи. По его словам, некоторые блогеры имитируют роскошную жизнь, выставляя напоказ дорогие машины, украшения и отели. Эта фальшивая картинка дезориентирует молодых людей и не приносит никакой пользы.

Политик убеждён, что детей нужно не просто учить, а давать им возможность как можно раньше начать зарабатывать.

«Не просто так у нас трудовое законодательство позволяет работать уже с 14 лет. Да, без ущерба здоровью, учебе и с согласия родителей, но уже можно», — подчеркнул он.

Ранее Прохор Шаляпин анонсировал свою первую книгу, которую назвал «Главное — не уработаться!». Исполнитель описывает её как «дневник легкой жизни».